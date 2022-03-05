«Ницца» - «ПСЖ»: Навас, Месси и Неймар в старте парижан

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Альянц Ривьера» состоится матч 27-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «ПСЖ». Команды огласили стартовые составы на игру.
«Ницца»: Бенитес, Данилюк, Данте, Тодибо, Бар, Тюрам, Лемина, Росарио, Клюйверт, Дольберг, Гуири.
«ПСЖ»: Навас, Керер, Маркиньос, Диалло, Бернат, Вейналдум, Данилу Перейра, Верратти, Ди Мария, Месси, Неймар.
Перед очным противостоянием «ПСЖ» располагается на первом месте в таблице с 62 очками, в то время как у «Ниццы» третья строчка и 46 баллов. Матч начнется в 23:00 мск.
источник: «Советский спорт»