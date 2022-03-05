Ван Дейк установил рекорд АПЛ по количеству домашних матчей без поражений

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в игре 28-го тура с «Вест Хэмом» (1:0) установил рекорд Английской премьер-лиги по количеству домашних матчей без поражений.

Голландский защитник «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Он сыграл рекордную 60-ю домашнюю игру в Премьер-лиге, закончив ее без поражений. Он побил рекорд Ли Шарпа, выступавшего за «Манчестер Юнайтед».

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Вест Хэм» (1:0) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что победу команде Юргена Клоппа принес гол сенегальского нападающего Садио Мане, забитый на 27-й минуте встречи.

Таким образом, «мерсисайдцы» выиграли свой седьмой матч кряду в АПЛ. В данный момент «красные» располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Что касается «Вест Хэма», то лондонский клуб идет пятым (45 очков).