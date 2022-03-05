Стивен Джеррард - о Коутиньо: Когда Филиппе в настроении, он игрок мирового уровня

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал игру полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо в матче 28-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:0).
«Филиппе Коутиньо вернулся в форму времен «Ливерпуля». Когда Филиппе в настроении, он игрок мирового уровня», — цитирует Джеррарда в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что Коутиньо был арендован клубом из Бирмингема у «Барселоны» до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. За семь матчей в АПЛ Коутиньо забил три мяча и отдал три результативные передачи.
источник: Twitter.com