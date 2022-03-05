Суарес может вернуться в «Аякс»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес может покинуть состав мадридского клуба по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Как сообщает Marca, в услугах 35-летнего уругвайца заинтересована бывшая команда футболиста, а именно «Аякс», в составе которого он выступал с 2007 по 2011 годы. Также отмечается, что конкуренцию амстердамцам готова составить «Севилья».

Напомним, что Суарес перешел в «Атлетико» в сентябре 2020 года. Всего за «матрасников» форвард отыграл 72 матча, забил 32 гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне он вместе с клубом стал чемпионом Испании.