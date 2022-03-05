Филипп Гбамен: Прогноз на сезон? Мы будем чемпионами

Опорный полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен высказался о шансах армейцев выиграть чемпионат России по итогам этого сезона. Сейчас красно-синие идут на третьей позиции.

«Всегда важно побеждать. Прогноз на сезон? Мы будем чемпионами. Я остаюсь в Москве, что будет в конце сезона — посмотрим, сейчас я получаю удовольствие от Москвы и игры в футбол за этот великий клуб», — цитирует Гбамена ТАСС.

После победы над «Нижним Новгородом» ЦСКА идет третьим с 36 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов (41), однако у сине-бело-голубых есть еще игра в запасе. В 20-м туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» на стадионе «Крестовский» 7 марта.