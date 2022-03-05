Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть команду летом

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто в конце нынешнего сезона может сменить клуб, так как руководство сине-гранатовых не рассчитывает на хавбека.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По словам источника, «Барселона» не собирается продлевать контракт с игроком. Отмечается, что Роберто уже начал интересоваться вариантами карьеры.

С ноября 2021 года он продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек провел девять матчей за «Барселону» в Примере, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Он является воспитанником сине-гранатовых.