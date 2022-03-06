«Реал Мадрид» разгромил «Реал Сосьедад» в домашнем матче Примеры перед ответной игрой с «ПСЖ»

В субботу, 5 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Примеры между «Реал Мадридом» и «Реал Сосьедадом». Победу одержали футболисты хозяев со счетом 4:1.
В составе «королевской команды» забитыми мячами отличились Эдуарду Камавинга (40), Лука Модрич (43), Карим Бензема (76) и Марко Асенсио (79). Единственный гол «Сосьедада» на счету у Микеля Оярсабаля (10).
«Реал» остался на первом месте испанского чемпионата с 63 очками, «Сосьедад» по-прежнему занимает шестую строчку, имея в активе 44 балла.
Следующий матч подопечные Карло Анчелотти сыграют 9 марта дома против «ПСЖ» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Сосьедад» примет «Алавес» 13 марта в рамках Ла Лиги.
Ла Лига
27-й тур
«Реал Мадрид» - «Реал Сосьедад» 4:1
Голы: Камавинга 40, Модрич 43, Бензема 76, Асенсио 79, - Оярсабаль 10