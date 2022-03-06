Сергей Иванов: По словам Гинера, из ЦСКА не предвидится отъезд легионеров

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов высказал мнение о возможном уходе легионеров из футбольного ЦСКА в связи со сложной геополитической обстановкой.

«В футбольном ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после матча, никаких намёков со стороны игроков нет. Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции станет понятно только через две-три недели. Не раньше», — передаёт слова Иванова «Чемпионат».

Напомним, в последних четырех матчах ЦСКА неизменно побеждал. После 20-и туров команда располагается на третьей позиции с 36 очками, уступая лидирующему «Зениту» пять баллов (41).