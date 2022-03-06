Клопп - о победе над «Вест Хэмом»: Нельзя выиграть столько матчей, не искушая судьбу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал успех своей команды в матче с «Вест Хэмом» в рамках 28-го тура АПЛ (1:0).

«Не знаю, запомним ли мы эту игру как одну из важных. Мы знаем, что «Вест Хэм» хорош во многих отношениях. Они знали, что им нужно быть более прямыми, так мы не были так хороши в подборах.

Если команда не так хорошо организована, нужно защищаться страстно, и сегодня мы это сделали. В некоторых моментах нам повезло. Но вы не можете выиграть столько игр, сколько мы сделали в последнее время, не искушая время от времени судьбу. Так что я доволен результатом», — цитирует Клоппа BBC.

Таким образом, «мерсисайдцы» выиграли свой седьмой матч кряду в АПЛ. В данный момент «красные» располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Что касается «Вест Хэма», то лондонский клуб идет пятым (45 очков).

12 марта «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Брайтона», а «Вест Хэм» днем позже на своем поле встретится с «Астон Виллой».