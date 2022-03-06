Владимир Перегонцев – о тренере для «Локомотива»: «У клуба есть необходимые внутренние резервы»

Экс-капитан, а также тренер «Локо» Владимир Перегонцев рассказал, что ждёт домашнюю встречу красно-зелёных с «Химками» в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги и хочет пожелать удачи тренерскому штабу «железнодорожников»:

— Что лично я думаю насчёт тренера для «Локомотива»? Мне импонирует, что клуб не отказывается от заявленной формулы в работе штаба, не ищет сгоряча тренера со стороны, это правильная позиция. У команды, которой я отдал столько лет, уверен, есть все необходимые внутренние резервы, чтобы работать в штатном режиме. Пожелаем удачи и Компперу, и Пашинину, и всей команде в предстоящем матче с «Химками», а Дмитрию Лоськову – скорейшего выздоровления. У «Локо» всё обязательно наладится, не сомневаюсь ни секунды.