Дмитрий Хохлов - о матче «Динамо»: Матч со «Спартаком» - это дерби, его нужно выносить за рамки

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о проведении матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком». Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

«Думаю, в дерби фаворитов нет. «Динамо» набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со «Спартаком» — это немного другое, дерби нужно выносить за рамки.

Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество. Как показывает практика, где бы в турнирной таблице не находились команды, дерби проходит немного в другом ключе», — сказал Хохлов «Чемпионату».

Напомним, что перед очным противостоянием «Динамо» идет на втором месте РПЛ с 39 очками, в то время как подопечные Паоло Ваноли имеют 23 балла и занимают промежуточную девятую строчку.