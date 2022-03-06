Юрий Семин - о дерби «Динамо» и «Спартака»: Это две сильнейшие команды страны, фаворита нет

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин считает, что в матче 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» нет фаворита.

«Сложно говорить, кто выиграет. Фаворита в сегодняшнем матче нет. И «Динамо», и «Спартак» будут выжимать победу. Это две сильнейших команды России. Думаю, сегодня будет отличный футбол! Я сегодня, конечно же, буду смотреть матч на стадионе», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Напомним, что перед очным противостоянием «Динамо» идет на втором месте РПЛ с 39 очками, в то время как подопечные Паоло Ваноли имеют 23 балла и занимают промежуточную девятую строчку.