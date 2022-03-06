Люк Уилкшир: Верю, что «Динамо» победит «Спартак» в это трудное время

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир выразил надежду, что бело-голубые смогут обыграть «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.

«Это будет очень сложный матч. Но я думаю, что «Динамо» находится в лучшей форме. Я верю, что победит. Да, сейчас много чего происходит за пределами поля, но игроки профессионалы и будут продолжать делать свою работу. Хотя, к сожалению, в очень непростое время», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что перед очным противостоянием «Динамо» идет на втором месте РПЛ с 39 очками, в то время как подопечные Паоло Ваноли имеют 23 балла и занимают промежуточную девятую строчку.