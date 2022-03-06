Евгений Алдонин - про Языджи: Не хочу после нескольких туров говорить, что это новый Влашич

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлением после игры красно-синих с «Нижним Новгородом» в рамках 20-го тура РПЛ (1:0). Полузащитник отдельно выделил роль Юсуфа Языджи в армейском клубе.

«Молодцы, что в концовке забили, дожали «Нижний Новгород». Станет ли Языджи новым Влашичем? Не хочу после нескольких туров говорить, что это новый Влашич, но Языджи исполняет очень качественные стандарты, у него хорошая левая нога. Юсуф — важный игрок для ЦСКА, и я, конечно же, желаю ему стать лидером команды.

Хочется еще пожелать здоровья Фернандесу, потому что он получил очень неприятную травму», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

С момента перехода в ЦСКА Языджи сыграл в трех матчах, и успел отметиться двумя голами и двумя голевыми передачами. В частности, мяч Языджи помог красно-синим обыграть «Спартак» в московском дерби.