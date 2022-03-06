Филипп-Гбамен - о игре с «Нижним Новгородом»: Гол в концовке был следствием происходящего

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен рассказал о ходе матча с «Нижним Новгородом» в рамках 20-го тура РПЛ (1:0). Армейцы смогли вырвать победу благодарю забитому голу Юсуфа Языджи на 96-й минуте.

«Всегда приятно побеждать. Любая победа есть победа. Но мы показали, что играли с горящими глазами и азартом. Особенно против команды, которая играет с глубокой защитой и сидит у своих ворот, защищаясь почти всей командой. Поэтому гол стал следствием происходящего. Мы качали, давили, боролись до последнего», — сказал Гбамен в эфире клуба ЦСКА на канале Rutube.

Добавим, что с момента своего перехода в стан армейцев турецкий игрок забил два гола и отдал две результативных передачи в трех матчах.

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. 12 марта подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях против «Локомотива».