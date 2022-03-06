Роман Широков - о «Спартаке»: Два проигранных дерби команде не простят, им некуда отступать

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и ЦСКА Роман Широков поделился своим мнением относительно матча 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Ну в дерби не бывает явного фаворита никогда. Предпочтение отдам «Динамо»: свое поле, ну и команда более организованная и уверенная в себе. Надо помнить, что «Динамо» участвует в чемпионской гонке и будет костьми ложиться в каждом матче, чтобы набирать очки.

«Спартак» же подходит на фоне двух поражений в лиге подряд, а одно из них в дерби. Два проигранных московских дерби болельщики не простят, поэтому красно-белым некуда отступать», — сказал Широков Sport24.

Напомним, что перед очным противостоянием «Динамо» идет на втором месте РПЛ с 39 очками, в то время как подопечные Паоло Ваноли имеют 23 балла и занимают промежуточную девятую строчку.