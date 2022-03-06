Макгрегор заявил, что помимо «Челси» он рассматривает еще два футбольных клуба на покупку

Бывший чемпион мира UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что возможность покупки «Челси» - не единственная для него на сегодняшний день.

«Я серьезно говорил о покупке «Челси». Как я уже сказал, я изучаю это предложение. «Селтик», «Манчестер Юнайтед», а теперь и «Челси», недавно выставленный на продажу, — все это я изучаю. Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь», — написал Макгрегор на своей официальной странице в Twitter.

апомним, Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. За это время команда пять раз становилась чемпионом Англии, два раза выиграла Лигу чемпионов, дважды - Лигу Европы.