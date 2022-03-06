ЦСКА сообщил, что Фернандес не получил серьезной травмы после матча с «Нижним Новгородом»

Пресс-служба московского ЦСКА раскрыла степень тяжести полученного повреждения у Марио Фернандеса после матча 20-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:0).

«Марио Фернандес вчера прошел дополнительное обследование, не выявившее повреждений, которые бы обусловили длительное лечение.

В настоящее время футболист находится под контролем врачей команды. Окончательная тактика и длительность лечения будут определены после оценки динамики состояния через 2-3 дня», — сообщила пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Фернандес провел 19 игр за московский клуб, не отметившись результативными действиями.