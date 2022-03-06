Большунов и Непряева стали победителями Деминского марафона

Олимпийские надежды России. Кто из фигуристок поедет в Милан-2026?

1 марта 2022 года стало известно об отстранении российских фигуристов от всех международных соревнований, однако это не отменяет начала нового олимпийского цикла, с которым мы, несмотря ни на что, связываем огромные надежды в женском одиночном катании.