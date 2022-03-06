Большунов и Непряева стали победителями Деминского марафона

Александр Большунов и Наталья Непряева стали триумфаторами Деминского марафона на 50 км.
Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов с большим отрывом выиграл 15-й Деминский марафон на 50 км вольным стилем. Другой представитель сборной России Глеб Ретивых финишировал вторым. Тройку призеров замкнул Рауль Шакирзянов.
В женской части программы победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Второй стала Екатерина Смирнова, третьей - Мария Истомина.
Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Мужчины. 50 км.
Александр Большунов — 1.43,58.
2. Глеб Ретивых — отставание 3,52 секунды.
3. Рауль Шакирзянов +3,53.
Лыжные гонки. Дёминский марафон, свободный стиль. Женщины. 50 км
1. Наталья Непряева – 01.54,56.
2. Екатерина Смирнова — отставание 2.35 секунды.
3. Мария Истомина +2.35.