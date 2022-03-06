Владимир Плющев: Игрокам НХЛ стоит позавидовать результативности Овечкина

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отметил высокий уровень игры нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин же не сегодня родился и начал играть в хоккей. Он давно о себе заявляет, как игрок экстра-класса. Не думаю, что личные интересы его больше беспокоят, чем интересы команды, за которую он сейчас выступает. Овечкин делает свою работу и делает ее хорошо! Не думаю, что рекорды его сильно заводят. Он командный игрок. Такой результативности остается позавидовать многим хоккеистам», — сказал Плющев «СЭ».

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (12-я минута), Дмитрий Орлов (13), Коннор Шири (32,58) и Александр Овечкин (41). У «Кракен» отличились Йонас Донской (17) и Колин Блэквелл (21).

Помимо заброшенной шайбы, Овечкин отдал две результативные передачи на партнеров. Всего на счету россиянина 68 очков в 55 проведенных играх текущего сезона (34+34).