Руководство ЦСКА поставило команде задачу - победа в Кубке России и второе место в чемпионате

Во время зимнего перерыва руководство ЦСКА поставило перед командой задачи на вторую часть сезона 2021/2022. Армейцы должны выиграть Кубок России и завоевать серебряные медали текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в Кубке России ЦСКА одолел «Сочи» на стадии 1/8 финала со счетом 2:1. На следующей стадии турнира армейцам предстоит сразиться с московским «Спартаком» на «ВЭБ Арене».

В национальном чемпионате подопечные Алексея Березуцкого идут третьими с 36 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на пять баллов.