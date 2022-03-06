Карпин ответил на слухи о его возможном переходе в «Ростов»

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин ответил на слухи о его возможном назначении в «Ростов».

«Зачем мне с «Ростовом» переговоры вести?» — передаёт слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что до того, как возглавить сборную России, Карпин тренировал именно «Ростов» - с 2017 по 2021 годы.

Добавим, что сборная России должна была участвовать в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2022 в Катар. Однако ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить нашу федерацию из-за напряженной геополитической обстановки. Будущее Валерия Карпина в сборной должно было решиться по итогам этих матчей.