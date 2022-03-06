Колосков - о матче «Динамо» и «Спартака»: Я бы не сказал, что здесь результат предрешен

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков заявил, что в дерби «Спартака» и «Динамо» еще ничего не ясно, так как цена ошибки в такой игре будет слишком велика.

«В сегодняшнем дерби «Динамо» — формальный фаворит, конечно. Но я бы не сказал, что результат предрешен: будет тяжелая борьба и накал эмоций. Для обеих команд этот матч очень важен, поэтому скучно не будет. Но, безусловно, много голов ожидать тоже не стоит — цена ошибки слишком велика, поэтому играть обе команды будут, наверное, с оглядкой на оборону», — сказал Колосков Sport24.

Напомним, что перед очным противостоянием «Динамо» идет на втором месте РПЛ с 39 очками, в то время как подопечные Паоло Ваноли имеют 23 балла и занимают промежуточную девятую строчку