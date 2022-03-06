Жирков получил травму в матче «Локомотив» - «Химки»

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков получил травму в середине первого тайма и был вынужден покинуть поле. 38-летний держался на заднюю поверхность бедра.

На 34-й минуте встречи защитник «Химок» Юрий Жирков получил травму и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел игрок подмосковной команды Эльмир Набиуллин. Уходя с поля, Жирков держался за заднюю поверхность бедра.

В настоящий момент «Локомотив» ведет со счетом 2:1. Голы в составе «железнодорожников» забили Гирано Керк (8-я минута) и Вильсон Изидор (21). Единственный мяч в составе «Химок» забил Дидье Зе с передачи Дениса Глушакова (6).