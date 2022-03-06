«Локомотив» одолел «Химки» в матче с пятью голами, дебютный мяч забил Кухта

В воскресенье, 6 марта, состоялся матч 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». Встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.
Голы в составе хозяев поля забили Гирано Керк (8-я минута), Вильсон Изидор (21) и Ян Кухта (80). У гостей дублем отметился Дидье Зе (6, 72).
Таким образом, «Локомотив» одержал первую победу после возобновления чемпионата. На счету «железнодорожников» 31 очков и пятое место в таблице. «Химки» остались на заключительной 16-й строчке (14).
РПЛ
20-й тур
«Локомотив» (Москва) - «Химки» (Подмосковье) 3:2
Голы: Керк 8, Изидор 21, Кухта 80, - Дидье Зе (6, 72)
источник: «Советский спорт»