«Химки» могут подать протест на результат матча с «Локомотивом»

«Химки» готовы подать протест на результат матча 20-го тура с «Локомотивом» (2:3), если выяснится, что московский клуб нарушил регламент.

Напомним, что автором победного гола стал новичок железнодорожников Ян Кухта. Зимой чешский футболист перешел из «Славии». В последней игре за пражскую команду Кухта получил красную карточку и был дисквалифицирован на одну игру. В связи с участием в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит птехническое поражения со счетом 0:3.

«Мы в курсе ситуации, следим и изучаем регламенты. Регламент и правила едины для всех, и если есть нарушение, то должно быть правильное решение. В случае, если «Локомотив» нарушил регламент, «Химки» подадут протест», — цитирует «Матч ТВ» член наблюдательного совета »Химок» Роман Терюшков.

На данный момент «Локомотив» имеет в активе 31 очко и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Химки» остались на последней, 16-й строчке (14).