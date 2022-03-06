Деспотович не собирается уходить из тульского «Арсенала»

Форвард «Арсенала» Джордже Деспотович сообщил, что не собирается покидать тульскую команду.
Ранее несколько легионеров ушли из клубов РПЛ до окончания своих контрактов. Портал Transfermarkt оценивает Деспотовича в пять миллионов евро.
«Из «Арсенала» никуда уходить не собираюсь», — приводит «Чемпионат» слова серба.
Добавим, что в текущем сезоне чемпионата России Деспотович провел 12 матчей. Нападающий забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее Джордже выступал за «Оренбург» и казанский «Рубин».