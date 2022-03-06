Дмитрий Булыкин: Возможно Карпину запрещено совмещать работу в сборной России и клубе

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о возможном трудоустройстве главного тренера сборной России Валерия Карпин в один из клубов РПЛ.

Напомним, что национальная команда отстранена от участия в международных турнирах и пропустит ЧМ-2022.

Ранее в СМИ сообщалось, что Карпин может возглавить «Локомотив», «Краснодар» или «Ростов».

«Все зависит от дальнейшей ситуации. Сейчас будет решаться судьба сборной в CAS. Возможно, в договоре есть пункт, который запрещает Карпину совмещать работу в сборной и клубе. Ничего нельзя сказать, если не знать ситуацию», — приводит «Газета.Ru» Булыкина.

Добавим, что Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.