Терюшков заявил о задаче расширить число участников РПЛ до 20 клубов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о планах по расширению РПЛ.

«Сейчас основная задача — трансформация отечественного футбола и расширение РПЛ. В этом году до 18 клубов, дальше - до 20. Все это нужно для того, чтобы футбол приходил не только в регионы Центральной России, но и в Сибирь и на Дальний Восток», — цитирует функционера «Чемпионат».

Сегодня «Химки» уступили «Локомотиву» в матче 20-го тура. Подмосковной клуб может подать протест на результат матча, из-за участия в нем дисквалифицированного форварда «красно-зеленых» Яна Кухты.