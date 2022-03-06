Гладилин - о возможной работе Карпина в клубе: Он на контракте с РФС, это должен решать исполком

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить клуб РПЛ.

Напомним, что национальная команда отстранена ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах и пропустит ЧМ-2022.

«У него контракт с Российским футбольным союзом. Сейчас освобождаются вакансии из-за того, что иностранные тренеры не приезжают, а только уезжают. Будет ли Карпин тренировать клуб? Он сейчас на контракте с РФС. Это должен решать исполком или РФС» — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Ранее в СМИ сообщалось, что Карпин может возглавить «Локомотив» или «Краснодар». Также появилась информация о трудоустройстве специалиста в «Ростов».