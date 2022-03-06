«Арсенал» победил «Уотфорд» и вышел на четвертое место в АПЛ

Лондонский «Арсенал» на выезде оказался сильнее «Уотфорда» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».
В составе победителей отличились Мартин Эдегор (5-я минута), Бакари Сака (30-я) и Габриэль Мартинелли (52-я).
Хозяева ответили забитыми голами в исполнении Кучо (11-я) и Мусса Сиссоко (87-я).
Таким образом, «Арсенал» с 48 очками поднялся на четвертую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Уотфорд» располагается на 19 строчке, имея в своем активе 19 очков.
В следующем туре «Арсенал» дома примет «Лестер» (13 марта). «Уотфорд» сыграет перенесенный матч 19-го тура в гостях против «Вулверхэмптона» (10 марта).
источник: «Советский спорт»