Стали известны стартовые составы на матч АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата Англии.

Встреча состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Оливером.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Канселу, Родри, Силва, Де Брейне, Фоден, Грилиш, Марез.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Погба, Фред, Фернандеш, Санчо, Эланга.

Отметим, что форвард «МЮ» Криштиану Роналду не попал в заявку из-за повреждения.

К слову, команда Ральфа Рангника с 47 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы находятся на первой строчке, имея в своем активе 66 очков.