Пономарев считает, что Чалов может уехать в топ-5 чемпионатов

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о выступлении нападающего Федора Чалова за швейцарский «Базель». За последние два матча российский форвард, арендованный у армейцев, забил три гола.

«Он запросто сможет и уехать в серьезный клуб из топ-5 чемпионатов. Все зависит от Чалова. Он может почувствовать вкус европейского футбола и уже не вернуться в Россию», - приводит слова Пономарева «СЭ».

В последней встрече «Базеля» против «Лугано» (2:0) Чалов отличился забитым мячом.

Добавим, что «Базель» с 44 очками остался на третьей позиции турнирной таблицы первенства страны. «Лугано» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 39 очков.