«Спартак» выигрывает у «Динамо» после первого тайма благодаря голам Николсона и Промеса

На «ВТБ-Арене» завершился первый тайм встречи 20-го тура между «Динамо» и «Спаратком».

После первых 45 минут подопечные Паоло Ваноли выигрывают со счетом 2:0. В составе «Спаратка» отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37).

Отметим, что в компенсированное время с поля за две желтые карточки был удален уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела. Первое предупреждение он получил на 42-й миинуте.

На данный момент в таблице чемпионата России »Спартак» занимает девятое место, «Динамо» располагается на второй строчке.