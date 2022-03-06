«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» и поднялась на третье место в чемпионате Испании

«Барселона» на выезде не смогла переиграть «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба.

В составе гостей отличились Ферран Торрес (61-я минута) и Мемфис Депай (84-я, с пенальти).

Хозяева ответили забитым голом в исполнении Фиделя (44-я).

Таким образом, «Барселона» с 48 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Ла Лиги. «Эльче» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Барселона» дома примет «Осасуну» (13 марта), а «Эльче» сыграет в гостях у «Гранады» (12 марта).