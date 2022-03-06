Шварц получил желтую карточку за недовольство судейством Карасева в матче «Динамо» - «Спартак»

На стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит дерби «Динамо» - «Спартак» в рамках 20-го тура чемпионата России. Счет во втором тайме 2:0 в пользу красно-белых. Отличились Шамар Николсон и Квинси Промес.

Отметим, что в компенсированное время с поля за две желтые карточки был удален уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела. Первое предупреждение он получил на 42-й минуте.

Во втором тайме главный тренер «Динамо» Сандро Шварц получил предупреждение за недовольство работой арбитра Сергея Карасева.