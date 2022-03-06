Два мяча и голевая передача Де Брейне принесли победу «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1 в домашней игре 28-го тура АПЛ.

Лучшим в матче стал бельгийский хавбек «горожан» Кевин Де Брейне. Полузащитник забил два мяча (5-я и 28-я минуты) и отдал голевую передачу на Рияда Мареза (68). Алжирец также отличился на третьей компенсированной минуте к матчу.

Манкунианцы ответили точным ударом Джейдона Санчо (22).

Отметим, что Де Брейне стал стал четвертым бельгийцем, забившим 50 мячей в АПЛ.

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 69 очков и продолжает лидировать турнирной таблице, а «МЮ», имея 47 очков, занимает пятую строчку.

12 марта «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Спустя два дня пройдет матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити».

АПЛ

28-й тур

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» - 4:1 (2:1)

Голы: Де Брейне, 6; 28, Марез, 68; 90+3 - Санчо, 22

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунс, Канселу, Родри, Силва, Де Брейне, Фоден, Грилиш, Марез.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Погба, Фред, Фернандеш, Санчо, Эланга.