Промес признан лучшим игроком матча «Динамо» - «Спартак»

«Спартак» на выезде оказался сильнее «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.

В составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я), который был признан лучшим игроков матча.

Команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).