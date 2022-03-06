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Мората принес победу «Ювентусу» в матче со «Специей»

Встреча в рамках 28-го тура чемпионата Италии состоялась на стадионе «Альянц» в Турине.
06 марта 2022 21:52

Туринский «Ювентус» на своем поле оказался сильнее «Специи» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «старой синьоры».

Единственный гол на 21-й минуте забил форвард хозяев Альваро Мората.

Таким образом, «Ювентус» с 53 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы Серии А. «Специя» опустилась на 16-ю строчку, имея в своем активе 26 очков.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Сампдорией», а «Специя» примет дома «Кальяри». Обе встречи состоятся 12 марта.

источник: «Советский спорт»
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