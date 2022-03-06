Мората принес победу «Ювентусу» в матче со «Специей»

Суперчемпионка! Почему Непряева прямо сейчас круче самого Большунова

26-летняя Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира, в котором наши лыжницы не побеждали более 20 лет. Великолепное завершение сезона – после ее же великолепного выступления на Играх в Пекине.