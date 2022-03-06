Шварц - о поражении «Динамо» от «Спартака»: В первом тайме у нас были моменты, но не повезло

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил игру команды в матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

Отметим, что бело-голубые провели второй тайм в меньшинстве. Перед перерывом с поля был удален Гильермо Варела.

«В первом тайме у нас были моменты, но не повезло нам, а сопернику повезло с первым голом. Потом Промес показал своё мастерство, забил классный гол, а потом последовала красная карточка. Я благодарен команде за ту самоотдачу, которую она проявила, и за то, что билась до конца», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» с 26 очками остался на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. »Динамо» располагается на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.