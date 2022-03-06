«Ференцварош» Черчесова победил одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство в Венгрии

«Ференцварош» на своем поле оказался сильнее «Кишварды» в матче 23-го тура чемпионата Венгрии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Станислава Черчесова.
В составе победителей отличились Франк Боли (58-я минута) и Токмак Нгуена (91-я).
Гости ответили забитым голом в исполнении Клаудиу Бумба (31-я, с пенальти).
Таким образом, «Ференцварош» с 46 очками продолжает лидировать в турнирной таблице первенства страны. «Кишварда» располагается на третьей позиции, имея в своем активе 41 очко.
источник: «Советский спорт»