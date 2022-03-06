Шведский лыжник отреагировал на критику Степановой в адрес FIS за отстранение россиян

Шведский лыжник Йенс Бурман отреагировал на критику Вероники Степановой в адрес FIS за отстранение россиян от международных соревнований.

«Могу понять, что кто-то почувствует себя исключенным. Но в то же время… Я на самом деле думаю, что против России нужно действовать как можно жестче. Ужасно то, что они делают», - приводит слова Бурмана Expressen.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) заявила об отстранении спортсменов из России от всех соревнований под своей эгидой до конца текущего сезона.

Добавим, что российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете Кубка мира. У мужчин на второй строчке располагается Александр Большунов, уступая лидерство лишь Йоханнесу Клэбо из Норвегии.