Быстров - об удалении Варелы в матче со «Спартаком»: О каком чемпионстве «Динамо» может идти речь?

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров подверг критике игру «Динамо» в матче 20-го тура с красно-белыми (0:2).

Отметим, что в компенсированное время с поля за две желтые карточки был удален уругвайский защитник бело-голубых Гильермо Варела. Первое предупреждение он получил на 42-й миинуте.

«Динамо» сопротивлялось десять минут во втором тайме, и все. Когда у тебя в команде игрок, зная, что ты борешься за чемпионство, позволяет себе получать за четыре минуты две глупые желтые карточки, о каком чемпионстве можно говорить?», - заявил Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.