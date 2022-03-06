Кавазашвили не ожидал, что «Спартак» так легко победит «Динамо»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Результат фантастика! Даже неожиданно, что так легко победили. Я особо не ожидал и не верится в такое. Квинси сегодня молодец», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

В составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я).

Отметим, что бело-голубые с 49-й минуты первого тайма играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Гильермо Варела.

Таким образом, команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).