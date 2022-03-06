Мостовой считает, что Карасев не должен был удалять Варелу в матче «Динамо» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» - «Спартак» (0:2) Сергей Карасев допустил ошибку, удалив защитника бело-голубых Гильермо Варелу за две желтые карточки.

«Можно было красную не давать - Карасев здесь не прав. Варела, конечно, пошел в борьбу, но там ничего не было жесткого или грубого. Тем более судья знал, что у игрока должна была быть вторая желтая карточка», - приводит слова Мостового Sport24.

Добавим, что в составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я).

После этой победы команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).