Скопинцев назвал средненьким судейство Карасева в матче «Динамо» - «Спартак»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2) Сергей Карасев мог бы не удалять защитника бело-голубых Гильермо Варелу за две желтые карточки.

«Судейство? Средненькое, на уровне. Можно было больше давать бороться», - приводит слова Скопинцева Sport24.

Добавим, что в составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я).

После этой победы команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).