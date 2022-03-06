Рангник - о поражении от «Манчестер Сити»: Сложная игра с одной из лучших команд мира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после поражения своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Сити» (1:4).

«Это была очень сложная игра с одной из лучших команд мира. Сложный матч, который показал, какой путь нам ещё предстоит, чтобы сократить отставание от этой команды», - приводит слова немецкого специалиста BBC.

Добавим, что лучшим в матче стал бельгийский хавбек «горожан» Кевин Де Брейне. Полузащитник забил два мяча (5-я и 28-я минуты) и отдал голевую передачу на Рияда Мареза (68). Алжирец также отличился на третьей компенсированной минуте к матчу. Манкунианцы ответили точным ударом Джейдона Санчо (22).

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 69 очков и продолжает лидировать турнирной таблице, а «МЮ», имея 47 очков, занимает пятую строчку.

12 марта «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Спустя два дня пройдет матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити».