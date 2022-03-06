Гвардиола - о победе над «МЮ»: Команда провела игру на одном из самых высоких уровней

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:1).

«Команда провела игру на одном из самых высоких уровней за последние годы. Каждое принятое нами решение было правильным, поэтому мы выиграли», - приводит слова испанского специалиста Sky Sports.

Добавим, что лучшим в матче стал бельгийский хавбек «горожан» Кевин Де Брейне. Полузащитник забил два мяча (5-я и 28-я минуты) и отдал голевую передачу на Рияда Мареза (68). Алжирец также отличился на третьей компенсированной минуте к матчу. Манкунианцы ответили точным ударом Джейдона Санчо (22).

После этой победы «Манчестер Сити» набрал 69 очков и продолжает лидировать турнирной таблице, а «МЮ», имея 47 очков, занимает пятую строчку.

12 марта «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Спустя два дня пройдет матч «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити».