Дмитрий Губерниев - о дерби: Игрой «Динамо» крайне разочарован

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев прокомментировал игру 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

«Спартак реализовал свои лучшие качества. Команда сильно изменилась с приходом Ваноли и против сильного соперника, одного из лидеров чемпионата, продемонстрировала очень хорошую игру. Игрой «Динамо» крайне разочарован. «Спартак» сейчас находится на прямом пути к выздоровлению после всех тех неудач, которые окружали команду в осенней части чемпионата», — цитирует Губерниева «РБК-Спорт».

В составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я).

Отметим, что бело-голубые с 49-й минуты первого тайма играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Гильермо Варела.

После этой победы команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).