Украинский защитник «Урала» Кулаков покинул клуб, контракт с ним приостановлен

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что украинский защитник «шмелей» Денис Кулаков покинул клуб и уехал на родину. Контракт с ним приостановлен.

«Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы все наладилось, он вернулся в команду. Мы благодарны Денису за годы в «Урале», он был нашим капитаном, верой и правдой служил клубу. Случилось так, как случилось, и я не вправе комментировать его решение. Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

Кулаков выступает за «Урал» с 2015 года. За это время он провел 202 матча в разных турнирах, забил один гол и отдал 25 голевых передач. Ранее клуб продлил с ним контракт до лета 2023 года.